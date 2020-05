Moment istoric în această seară pentru NASA, care se pregătește să trimită în spațiu doi dintre astronauții săi, la bordul unei nave spațiale construite de SpaceX, compania de rachete fondată de Elon Musk.

Este prima dată în ultimii 10 ani când are loc o astfel de misiune și spre deosebire de lansările din trecut, orchestate de Nasa, de data aceasta SpaceX este responsabilă de lansare.

Lansarea NASA, în direct de la Kennedy Space Center din Florida

La ce oră are loc lansarea capsulei spațiale și cine sunt astronauții care urmează să ajungă în spațiu?

Robert Behnken, în vârstă de 48 de ani, și Douglas Hurley, de 53 de ani, vor călători către Stația Spațială Internațională (ISS) la ora 23:30 PM, ora României, pe 27 mai, de la Kennedy Space Center din Florida, iar evenimentul va fi transmis în direct lansarea pe site-ul Nasa, YouTube și alte platforme.

Operațiunile de lansare vor începe în jurul orei 19.15, ora României.

Behnken și Hurley sunt astronauți ai Nasa din anul 2000 și au mai zburat de două ori în misiuni spațiale şi au fost implicaţi încă de la început în testarea capsulei Crew Dragon, deși este prima dată când participă împreună la o misiune de o asemenea anvergură.

Behnken va servi drept comandant al operațiunilor misiunii și va asuma responsabilitatea pentru întâlnirea, andocarea și desprinderea capsulei Dragon, în timp ce domnul Hurley va fi responsabil de lansare, aterizare și recuperarea vehiculului în rolul său de comandant.



Când vor ajunge astronauții la stația spațială?

Echipajul va ajunge la Stația Spațială Internațională la 19 ore de la lansare. Până atunci, astronauții vor testa zborul navei spațiale și vor verifica dacă sistemele funcționează așa cum au fost proiectate.

Călătoria în spațiu va dura aproximativ 10 minute. După aproximativ două minute, racheta se va separa în ceea ce se numește o primă parte și a doua parte.



Prima parte se va întoarce pe o pistă a SpaceX, care va fi staționată în Oceanul Atlantic în largul coastei Florida, în timp ce a doua parte a rachetei va continua călătoria cu capsula Crew Dragon.

Odată ajunsă pe orbită, capsula se va separa de a doua parte și va călători cu aproximativ 17.000 km / h, înainte de a se afla în poziția de a se întoarce și se andoca cu stația spațială, 24 de ore mai târziu.

Care este scopul acestei misiuni?

Misiunea, cunoscută sub numele de Demo-2, va permite Statelor Unite ale Americii să trimită din nou oamenii în spațiu. Potrivit Nasa, aceasta este o misiune demonstrativă pentru a testa capacitatea SpaceX de a transfera astronauții către stația spațială și înapoi în siguranță. Este ultimul pas major necesar de către transportatorul astronautului SpaceX, Crew Dragon, pentru a obține certificarea prin Programul Comercial al Echipajelor Nasa pentru misiuni mai îndelungate în spațiu.

Cât va dura misiunea Demo-2?

Misiunea Demo-2 va dura între una și patru luni. Dar durata acestei misiuni va fi stabilită în momentul în care următorul echipaj comercial va putea călători în stația spațială. Nava spațială va putea să rămână pe orbită timp de cel puțin 210 zile.

Când va fi momentul să se întoarcă, echipajul va dezandoca autonom, împreună cu Behken și cu Hurley la bord, și va pleca de la stația spațială.

La scurt timp după ce motoarele vor fi aprinse pentru a reintra în atmosfera Pământului, nava spațială va lansa patru parașute pentru a-și încetini coborârea și plonja în Oceanul Atlantic, chiar în largul coastei Florida.

Nava de recuperare a SpaceX, numită Go Navigator, va aștepta în apropiere pentru a prelua a-i prelua pe astronauți și a-i transporta spre Cape Canaveral.

Lansarea Demo-2 este o misiunea de care depind viitorele zboruri în spațiu

Misiunea este, din punct de vedere tehnic, zborul de testare final al navei spațiale a companiei.

SpaceX nu a dus niciodată oamenii în spațiu înainte. Crew Dragon este o versiune mai nouă a primei capsule Dragon a SpaceX, care a fost folosită de multe ori pentru a transporta marfă, dar nu și oameni, la stația spațială.

Această navă are o capacitate de până la șapte persoane, dar va avea doar patru locuri pentru misiunile NASA. Dacă această lansare reușește, în cursul anului acesta urmează să mai fie transportați încă patru astronauți către stația spațială.

Nasa a renunţat din 2010 la navetele spaţiale cu care s-a zburat 30 de ani, pentru a se concentra pe misiunile pentru Lună şi Marte.

Cum a fost fondată compania Space X?

Space Exploration Technologies Corporation, cunoscută ca SpaceX, este o companie privată din Statele Unite ale Americii dedicată realizării de vehicule pentru transport în spaţiul cosmic, fondată ca o companie pornind de la zero de către co-fondatorul companiei PayPal, antreprenorul Elon Musk.

Domeniul primar de lucru al companiei este proiectarea, realizarea şi dezvoltarea de vehicule spaţiale de lansare parţial sau total refolosibile, aşa cum sunt Falcon 1 şi Falcon 9, respectiv seria de capsule spaţiale numite Dragon.

Cine este Elon Musk?





Antreprenorul miliardar Elon Musk este inginer, designer și proiectant industrial, antreprenor tehnologic și filantrop. Musk este CEO-ul companiilor Tesla şi SpaceX, două dintre companiile momentului în lume.

Totodată, el mai este și fondatorul The Boring Company, co-fondator al Neuralink şi co-fondator şi iniţial co-preşedinte al consiluilui de administraţie al OpenAI.

Musk este cetățean al Africii de Sud, al S.U.A. și Canada. Născut şi crescut în Pretoria, Africa de sud, Musk a studiat pentru puţin timp la Universitatea din Pretoria înainte să se mute în Canada când avea 17 ani. A studiat la Queen's University, iar apoi s-a transferat la Universitatea din Pennsylvania, unde a primit o diplomă în economie de la Wharton School of the University of Pennsylvania şi o diplomă în fizică de la University of Pennsylvania School of Arts and Sciences. Şi-a început studiile doctorale în fizică aplicată şi ştiinţa materialelor la Universitatea Stanford în 1995 dar a renunţat după două zile pentru cariera în afaceri.

Împreună cu fratele său a lansat Zip2, o companie de software web, care a fost cumpărată de Compaq pentru $340 milioane în 1999. Apoi Musk a fondat X.com, o bancă online. S-a unit cu Confinity în 2000, care a lansat PayPal anul anterior iar apoi a fost cumpărat de eBay pentru $1.5 miliarde în octombrie 2002. Ulterior au fost gândite proiectele SpaceX, Tesla, SolarCity, o companie de servicii energetice solare, Neuralink, o companie de neurotehnologie concentrată pe dezvoltarea interfeţelor creier-calculator și The Boring Company, o companie de construcţii în infrastructură şi tunele concentrată pe tunelele optimizate pentru maşini electrice.