O mașină în care se află Liviu Dragnea a plecat de la reședința liderului PSD și se îndreaptă spre Arestul Central unde acesta se va preda pentru a executa pedeapsa de 3 ani și 6 luni de închisoare primită în dosarul angajărilor fictive.

Numeroși protestatari erau prezenți în fața reședinței lui Liviu Dragnea în momentul în care mașina a plecat spre poliție.

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

