Cum a fost sărbătorită în Piaţa Victoriei arestarea lui Liviu Dragnea (VIDEO)

Liviu Dragnea a scos, din nou, oamenii în stradă, de această dată, din spatele gratiilor, arată B1 TV.

După arestarea fostului lider PSD, peste o mie de oameni s-au adunat în Piaţa Victoriei. Oamenii au băut şampanie, au mâncat tort şi au cerut demisia Guvernului Dăncilă, dar şi alegeri anticipate. Jandarmii şi poliţiştii au fost, din nou, prezenţi în Piaţa Victoriei, însă au fost alergaţi şi huiduiţi de manifestanți.

