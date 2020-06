Liviu Dragnea a fost adus, vineri dimineață cu duba, la Direcția Națională Anticorupție (DNA), de la Penitenciarul Rahova. Fostul lider PSD a fost citat la DNA pentru a lua la cunoștință despre punerea în mișcare a acțiunii penale în dosarul Tel Drum. Astfel, Liviu Dragnea va trece de la calitatea de suspect, la cea de inculpat. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție îl acuză de grup infracțional organizat, abuz în serviciu și deturnare de fonduri europene.

Din momentul în care Liviu Dragnea devine inculpat în dosar, procurorii vor putea cere și dispune măsuri preventive în cazul acestuia. Totodată, avocații inculpaților pot depune probe. Fostul președinte al PSD este acuzat de procurorii anticorupție de constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu și deturnare de fonduri europene în legătură cu privatizarea și activitatea ulterioară a firmei Tel Drum, despre care anchetatorii susțin că este controlată din umbră de fostul șef al social-democraților, lucru negat de Liviu Dragnea.

Vineri sunt așteptați la sediul DNA și alți apropiați ai lui Dragnea.

Dosarul Tel Drum a fost deschis în 2016, prejudiciul fiind evaluat la 27 de milioane de euro.

Din mai 2019, Liviu Dragnea este încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde ispășește o pedeapsă de trei ani și șase luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Teleorman.

În acest dosar, fostul lider PSD este acuzat că, din funcția de președinte al Consiliului Județean Teleorman, controla și coordona activitatea DGASPC din județ, instituție unde erau încadrate Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica. Și cu toate că erau plătite de DGASPC Teleorman, în realitate, însă, cele două lucrau la organizația județeană a PSD. Astfel, cele două a fost menținute în funcție de directorul executiv al DGASPC, în schimbul unor foloase necuvenite, iar Liviu Dragnea, prin influența sa, ar fi contribuit la păstrarea acestora în posturile respective.

De la încarcerarea sa, pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a făcut mai multe încercări de a scăpa de închisoare, fără succes însă. De altfel, în primul interviu de după condamnare, fostul politician a susținut că a fost condamnat pe nedrept.

”Oricine zâmbește aici zâmbește amar. Asta nu înseamnă că m-au îngenuncheat. Asta nu se va întâmpla. M-au condamnat total nevinovat”, a spus Liviu Dragnea.

Potrivit prevederilor din Codul Penal, Liviu Dragnea poate cere eliberarea condiționată după ce va fi executat două treimi din pedeapsă. Este vorba despre doi ani și patru luni din condamnarea de trei ani și jumătate.

Înainte de condamnarea cu executare primită în 27 mai 2019, Liviu Dragnea fusese condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul Referendumului.

