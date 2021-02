Liviu Dragnea ar putea fi eliberat din închisoare la sfârșitul lunii mai. Fostul lider PSD face față cu greu presiunii psihice

Liviu Dragnea ar putea fi liberat condiționat din închisoare la sfârșitul primăverii. Avocatul fostului lider PSD a oferit noi detalii despre starea în care se află această, cât și despre demersurile legale pe care urmează să le întreprindă.

"Fizic are bolile cu care a intrat. Nu este inapt de muncă, este un om care poate munci. Psihic este un om care e pur și simplu disperat de manieră de a-i obstrucționa drepturile. La mijlocul lunii mai ar avea dreptul să ceară eliberarea condiționată," a declarat Flavia Teodosiu, la România TV.

Fostul politician se află încarcerat la Penitenciarul Rahova din 27 mai 2019, unde execută o pedeapsa de trei ani și jumătate de închisoare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

Politicianul poate cere eliberarea după ce va execută 2 ani și 4 luni de la dată încarcerării. Muncă în penitenciar, participarea la programe și activități educaționale, dar și condițiile precare de detenție i-ar putea aduce zile de câștig, care ar reduce acest termen.

Liviu Dragnea are probleme de sănătate

Codrin Ștefănescu, prietenul politicianului, a atras de mai multe ori atenția că Liviu Dragnea are probleme de sănătate care îi fac traiul dificil.

„Am promis cā vā țin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sānātatea, nici emoțional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus asearā, la telefon, cā nu trebuie sā cedeze in fața sistemului! E iubit, așteptat de familie și prieteni, suntem alāturi de el!

Am înțeles cā nu e scos la muncā, deși are o hotārâre judecătorească in sensul acesta, nu e tratat pentru problemele de sănătate, nu se aplicā nici o lege in ceea ce-l privește! Abuzurile continuā, nimeni nu ia poziție publicā! Iau eu, dacā colegii din partid sunt lași și se fac cā uitā!”, a notat pe Facebook Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD.

Ce probleme de sănătate are Liviu Dragnea

