Liviu Dragnea, aşteptat cu proteste şi în vizita din Călăraşi: Liderul PSD continuă turneul prin ţară (VIDEO)

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost aşteptat la Călăraşi în acelaşi mod în care a fost primit şi la Slobozia cu o zi înainte. Câteva zeci de persoane au venit pentru a îl huidui şi a îi reproşa modul în care merge ţara sub conducerea partidului său.

Liviu Dragnea a venit la Călăraşi pentru alegerea noului preşedinte al filialei locale, după ce, cu o zi înainte, îl instalese pe senatorul Marian Pavel la conducerea PSD Ialomiţa.

