Liviu Dragnea, așteptat de PROTESTATARI la Penitenciarul Rahova (VIDEO)

Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani și 6 luni, este așteptat, luni, în fața Penitenciarului Rahova de mai mulți protestatari.

De la sediul locuinței șefului PSD au plecat mai multe mașini, pentru a bulversa presa.

Dragnea a plecat însă câteva zecide minute mai târziu cu un Duster.

