Liviu Dragnea a fost condamnat, luni, de Curtea Supremă la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Decizia a fost luată cu majoritate și este definitivă. În cazul său a fost menținută decizia din primă instanță.

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să trimită actele către Poliție. Din acel moment, Liviu Dragnea este obligat să se predea la secția de poliție.

În primă instanță, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în dosarul ”Protecția Copilului Teleorman”, care viza angajarea fictivă a Adrianei Botorogeanu şi a Anisei Niculina Stoica. Procurorii susţin că Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la menţinerea ilegală în posturi a celor două angajate. Femeile lucrau la sediul organizației PSD Teleorman, dar erau plătite de DGASPC Teleorman.

Procurorii DNA susțin că Dragnea, în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, coordona şi controla activitatea DGASPC Teleorman. El ar fi fost cel care a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul instituției. În plus, mai susțin anchetatorii, Dragnea a contribuit, prin influența sa, la menținerea celor două angajate în funcție la DGASPC Teleorman, deși, de fapt, ele lucrau la PSD Teleorman.

Restul inculpaților din dosar au primit achitări pentru abuz în serviciu, condamnări cu suspendare pentru fals intelectual. Bombonica Prodana a fost achitată definitiv. (Detalii AICI)

