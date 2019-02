Liviu Dragnea, iritat de întrebările jurnaliștilor despre OUG 7: De aia vreau să mă abțin, ca să nu mai scot vreo perlă (VIDEO)

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a refuzat să de pronunțe luni cu privire la soarte OUG 7, prin care au fost modificate legile justiției, ceea ce a declanșat atât proteste ale magistraților din toată țara cât și noi manifestații în Piața Victoriei.

Întrebat care sunt șansele ca OUG 7 să fie abrogată, așa cum cer judecătorii și procurorii,. Dragnea a răspuns: ”Azi e o întâlnire organizată de premier să discute cu asociațiile de magistrați și în funcție de ce se va discuta acolo, se va lua o decizie. Eu cred că este un demers foarte bun al premierului. Cine a acceptat să vină, înseamnă că este interesat de dialog, cine nu, înseamnă că nu este interesat de dialog”.

Întrebat dacă totuși consultările nu ar fi trebuit să aibă loc înainte de adoptarea ordonanței, Dragnea s-a arătat vizibil iritat: "V-ați atins obiectivul, ați spus ce aveați de spus".

”Eu știu că au existat consultări înainte de adoptarea OUG”, a completat apoi liderul PSD.

”Acel articol care a stârnit foarte multe nemulțumiri a fost inspirat de regulamentul pentru desemnarea procurorilor europeni, fiind adoptată și o ordonanță în sensul acesta, care permite și judecătorilor să devină procurori europeni și se pare că s-au gândit că dacă este modelul european, poate fi introdus și în legislația noastră. Dacă acel articol a generat atât de multă nemulțumire, după întâlnirea de astăzi, doamna prim-ministru și domnul ministru vor lua o decizie”, a mai spus Liviu Dragnea.

Întrebat dacă în opinia sa, articolul referitor la procurorul ierarhic superior afectează independența magistraților, mai precis faptul că acești procurori vor fi direct în subordinea ministerului Justiției, Liviu Dragnea a replicat: ”De aia vreau să mă abțin, ca să nu mai scot vreo perlă”.

