Problemele penale ale lui Liviu Dragnea sunt departe de a se fi terminat. Fostul lider PSD va trebui să maid ea socoteală în alte două dosare aflate pe rol la DNA.

În noiembrie 2017, procurorii anticorupție l-au pus sub acuzare în dosarul Tel Drum, pentru fraude cu fonduri europene. Dacă va fi găsit vinovat, Liviu Dragnea, care figurează suspect în acest dosar, ar putea primi până la 12 ani de închisoare.

De asemenea, în octombrie 2018, magistrații ICCJ au decis redeschiderea unui alt dosar Tel Drum, în care este vizat și fostul lider PSD. Ancheta este derulată in rem, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice.

Ambele dosare se află încă pe masa procurorilor anticorupție.

