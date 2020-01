UPDATE: Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au rămas în pronunţare, joi, asupra cererii de contestație depuse de Liviu Dragnea la executarea pedepsei de trei ani și jumătate din dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman.

Liviu Dragnea face o nouă încercare de a ieși din închisoare. Fostul șef al social-democraților a depus o a treia cerere prin care solicită să fie eliberat, și anume, contestaţia la executare, informează B1 TV. Totul, după ce magistrații Curţii Supreme i-au respins alte două cereri asemănătoare.

Liviu Dragnea s-a prezentat și miercuri în fața instanței, unde a fost discutată o altă solicitare a fostului șef PSD. Avocații lui Dragnea au cerut atunci recuzarea judecătorului care se ocupă de dosar însă solicitarea a fost respinsă.

"Din Decizia CCR nr. 417 din 3 iulie 2019 rezultă indiscutabil că sentința penală prin care contestatorul a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate și pe care acum o execută strict în temeiul acestei sentințe (devenite definitive prin respingerea apelurilor pe latura penală) a fost pronunțată de un complet nelegal constituit, adică de o instanță care nu este prevăzută de lege, cu violarea dreptului la un proces echitabil", se arată în solicitarea depusă la Curtea Supremă.

Liviu Dragnea este încarcerat la Penitenciarul Rahova din mai 2019, când a fost condamnat definitiv la trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

