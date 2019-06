Codrin Ștefănescu a fost sunat de Liviu Dragnea, din penitenciar.

Fostul secretar al PSD a dezvăluit că Dragnea nu știe nimic din ce se întâmplă în PSD după condamnarea sa.

Ștefănescu a spus că nu i-a povestit fostului lider despre scandalurile izbucnite pentru că nu a vrut să-l “necăjească”.

“Da, m-a sunat o singură dată. De obicei vorbește cu familia, nu am vorbit despre ce se întâmplă în partid, nu am vrut să îl necăjesc, am încercat să îl protejez și eu și familia. Nu se uită la televizor", a declarat Codrin Ștefănescu la România TV.