Liviu Dragnea, o nouă cerere în instanță: Curtea de Apel București judecă, luni, solicitarea de strămutare formulată de fostul lider PSD (VIDEO)

Curtea de Apel București judecă, luni, cererea de strămutare a dosarului privind eliberarea condiționată, formulată de Liviu Dragnea.

Dacă solicitarea va fi aprobată, hotărârea Tribunalului București privind respingerea eliberării condiționată va fi desființată prin efectul legii, însă acest lucru nu înseamnă că fostul lider PSD va ieși automat din închisoare, ci mai degrabă că posibila eliberare va fi rejudecată de un alt tribunal aflat în circumscripția Curții de Apel București.

