Liviu Dragnea își va ispăși pedeapsa la Penitenciarul Rahova în regim închis, a decis marți o comisie din cadrul penitenciarului, informează B1 TV.

Luni a expirat perioada de carantină de 21 de zile în care s-a aflat fostul lider al PSD.

Liviu Dragnea a fost condamnat pe 27 mai la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

