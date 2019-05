Liviu Dragnea a declarat că a oprit circa 15.000 de susținători ai lui să meargă luni la Curtea Supremă, acolo unde s-a desfășurat ultimul termen în procesul în care prima instanță la condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare. Instanța a rămas în pronunțare și urmează să dea verdictul final în acest caz pe 27 mai, a doua zi după alegerile europarlamentare și referendumul convocat de președintele Iohannis.

”Sunt bucuros ca nu au venit toti cei care au vrut sa vina sa ma sustina. Era vorba de 10-15 mii de oameni. Am aflat si am facut tot posibilul sa ii rog pe lideri sa-i opreasca, nu doream sa blocam zona aia si sa apara incidente. Pe ceilalti ii vedem la mitinguri, sunt presiuni fara perdea si amenintari la adresa judecatorilor CCR si ICCJ, mi se pare profund nelegal si actiuni cu rolul de a influenta justitia”, a declarat Liviu Dragnea, la Adevărul Live.

