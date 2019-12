Liviu Dragnea rămâne în închisoare, au decis, marți, magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Decizia este definitivă.

Fostul lider PSD contestaset condamnarea de 3 ani şi 6 luni de închisoare, primită în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman.

