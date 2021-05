Liviu Dragnea s-a lansat într-un război cu Penitenciarul Rahova. A povestit şi cum a primit îngrijiri medicale de la colegii de celulă

Liviu Dragnea va afla la data de 19 mai dacă poate fi eliberat condiționat. Tribunalul București este cel care va lua o decizie în acest sens, după ce Judecătoria Sectorului 5 a respins, la finalul lunii aprilie, cererea de liberare condiţionată ca fiind neîntemeiată.

Fostul lider PSD acuză din închisoare că la dosarul său există declaraţii mincinoase date de reprezentanţii penitenciarului Rahova. Dragnea susţine că timp de o săptămână i s-a refuzat asistenţa medicală şi că rana la coloană pe care o are i s-a infectat.

Colegii de celulă i-au pansat rana

"Eu am suferit o intervenţie la spitalul penitenciar Rahova la spate, această zonă este foarte importantă. Pentru că operaţia a fost pe spate, eu nu am putut singur să-mi curăţ rana şi să-mi schimb bandajul.

După intervenţie, medicul chirurg de la Rahova a trecut în fişa medicală şi a dispus ca medicii de la cabinetul medical din Rahova să cureţe rana din două în două zile.

Timp de o săptămână, eu nu am avut acces la cabinetul medical, rana fiindu-mi pansată de colegii din cameră. Rana s-a reinfectat apoi, că nu am pansat corect şi vineri după ce am ieşit din carantină m-au dus din nou la spitalul Rahova şi m-au operat din nou pentru că rana recidivase", a spus Liviu Dragnea joi, în faţa instanţei, la audiere.

Reamintim că Liviu Dragnea a fost condamnat, pe 27 mai 2019, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.