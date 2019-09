Liviu Dragnea, prima apariție de la condamnare: A fost dus cu duba de la Rahova, la Tribunalul București: Fostul șef PSD, audiat în dosarul lui Valeriu Zgonea (VIDEO)

Liviu Dragnea a fost dus, joi, de la Penitenciarul Rahova la Tribunalul București pentru a da decalarații, în calitate de martor, în dosarul lui Valeriu Zgonea.

Fostul șef al PSD a fost protejat de ochii presei. Mașina care l-a transportat la instanță a intrat direct în subsorul clădirii pentru ca de acolo, Dragnea să ajungă direct în sala de judecată.

În plus, potrivit B1 TV, s-a luat decizia ca ședința de judecată să nu fie una publică.

Aceasta ar fi prima apariție publică a lui Liviu Dragnea după ce, în luna mai, a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

IMAGINI BOMBĂ CU O VEDETĂ DIN ROMÂNIA! BĂRBAȚII AU RĂMAS ȘOCAȚII CÂND AU VĂZUT-O GOALĂ

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.