Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea prin care Liviu Dragnea spera să obțină rejudecarea dosarului în care a fost condamnat la închisoare, informează B1 TV. Decizia este definitivă.

Fostul șef al PSD a solicitat instanței europene să constate că în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman s-ar fi comis abuzuri. Asta pentru că Dragnea nu a fost condamnat de o instanță specializată în judecarea faptelor de corupție.

Astfel, acțiunea lui Dragnea a fost respinsă, fiind invocată ”vădita necopentență” în a judeca solicitarea fostului lider al social-democraților.

Liviu Dragnea a depus această cerere în luna iulie, după ce Curtea Constituțională a admis existența unui conflict între Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție cu referire la completurile specializate pe corupție de la Instanța Supremă. Judecătorii constiotuționali au constatat existența acestui conflict până la data de 23 ianuarie 2019, atunci când conducerea ÎCCJ a decis să fie înființate completurile specializate.

Liviu Dragnea a fost condamnat, la finalul lunii mai, la trei ani și șase luni de închisoare cu executare, pentru instigare la abuz în serviciu, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

