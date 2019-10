Liviu Dragna a împlinit, luni, 57 de ani. Este prima aniversare după gratii.

Iubita fostului lider PSD și fiul acestuia, Valentin Dragnea, au mers la Penitenciarul Rahova încărcați cu daruri.

Cei doi nu au făcut declarații.

MIHAELA TATU, DESPRE DIVORȚUL CARE A MARCAT-O: ”L-AM ÎNTREBAT DACĂ POATE SPUNE TE IUBESC”

