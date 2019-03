Liviu ”Genunche” Pop RECIDIVEAZĂ. Fostul ministru comite o nouă gafă gramaticală: ”Aveați o PLANCARDĂ cât Casa Poporului” (VIDEO)

Senatorul PSD Liviu Pop recidivează. După ce a devenit celebru pentru termenul ”genunche”, folosit în loc de ”genunchi”, fostul ministru al Educației a făcut o nouă gafă gramaticală.

Prezent, marți seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, Pop a folosit un cuvânt inventat în locul termenului ”pancartă”.

Într-un schimb de replici cu senatorul USR Mihai Goțiu, Pop a afirmat: ”Strângeați semnături pentru «Fără penali în funcții publice» și aveați lângă o PLANCARDĂ cât Casa Poporului cu «M..E PSD»”.

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă corect este ”pancartă” sau ”plancardă”, Liviu Pop a susținut cu convingere că, potrivit DEX, corect este cuvântul ”plancardă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.