Păcăliți de stat? Familia pădurarului erou nu primește pensia de urmaș. Vinovații sunt liberi. Soția bărbatului, plângând: „Vor să-și bată joc de noi! E strigător la cer! Au rămas patru copii distruși!” (VIDEO)

Familia pădurarului ucis în codrul Maramureşului are nevoie de ajutor. La mijlocul lunii octombrie 2019, pădurarul Liviu Pop a fost ucis de hoții de lemne. Vinovații nu au fost nici acum aduși în fața Justiției. Mai mult, soția și cei trei copii ai pădurarului au fost complet abandonați de stat.

Totul pentru că în documentul pensiei de urmaș, în dreptul decesului, e notat că bărbatul a murit din cauza... unei boli obișnuite.

Asta deși în certificatul de deces e specificat clar:

Documentele au fost prezentate de jurnaliștii Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în emisiunea „Bună, România!” de pe B1 TV.

Familia a trebuit să plece din locuința în care stătea, iar acum se află acasă la mama femeii.

Anamaria Pop, soția pădurarului ucis, a vorbit cu lacrimi în ochi despre situația în care se găsesc acum.

„Cred că vor să-și bată joc de noi, vă dați seama. Pe mine ce mă indignă foarte mult și mă doare e cauza decesului. Casa de Pensii Maramureș, la un om perfect sănătos, la 30 de ani, împușcat, au scris cauza decesului boală obișnuită”, a povestit Anamaria Pop, pentru B1 TV.

