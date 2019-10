Livrarea transportoarelor Pirahna 5, întârziată cu zece luni: Ministerul Apărării cere penalități de 8,5 milioane de euro de la producătorul american (VIDEO)

Transportoarele Piranha 5 se lasă așteptate. Deși mașinile de luptă ar fi trebuit să intre în custodia Armatei Române încă din ianuarie, firma americană nu și-a onorat nici acum obligațiile. Asta în condițiile în care statul român a plătit deja un avans de aproape 300 de milioane de euro, informează B1 TV.

Ministerul Apărării Naționale a trimis producătorului General Dynamics o factură de aproximativ 8 milioane de euro. Banii reprezintă penalitățile pentru că Armata nu a primit nici acum primele 36 de transportoare Piranha 5.

Surse din MApN susțin că Armata a refuzat să preia mașinile de luptă pentru că aparatura pentru comunicații este depășită și nu respectă prevederile contractului. Acestea nu respectau condițiile minime din caietul de sarcini.

În 2018, Armata a semnat un contract pentru 227 de transportoare, în valoare de 895 de milioane de euro, și a plătit în avans 30% din sumă.

