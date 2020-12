Localitățile din Ilfov care petrec sărbătorile în carantină. Explicațiile prefectului Tudorel Zamfir (VIDEO)

Ilfovenii din mai multe localităţi de la periferia Capitalei vor rămâne în continuare în carantină, chiar şi de sărbători informează B1 TV. Măsura a fost prelungită în Bragadiru și Chiajna, după ce incidența din cele două localități a crescut în ultima săptămână până la aproape 11 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. În total, sunt opt localități carantinate la acest moment.

„La nivelul județului avem o incidență astăzi de 6,87. Sunt opt localități care se află în acest moment în carantnă, cele cu incidența cea mai ridicată. Este vorba despre Berceni, Bragadiru, Chiajna, Corbeanca, Dobroiești, Mogoșoaia, Otopeni și Popești-Leordeni. A fost aseară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență care, în urma propunerii făcute de DSP și cu avizul DSP, a înaintat propunerea către șeful DSU. A fost emis ordinul de carantinare pentru Bragadiru și Chiajna. Pentru 14 zile, chiar până pe data de 1. Dar se va face analiza chiar înainte de Revelion pentru a vedea dacă situația trebuie prelungită sau va trebui să luăm alte măsuri”, a declarat Tudorel Zamfir, prefectul de Ilfov.

Acesta a insistat că ilfovenii trebuie să reducă la maximum deplasările neesențiale: „Pot părăsi locuința doar pentru a se aproviziona cu medicamente, pentru a merge la medic, pentru a-i ajuta pe cei vârstnici, pentru a merge cu animalele în jurul locuinței, pentru a merge la serviciu. Acestea sunt principalele situații în care pot părăsi locuința”.

