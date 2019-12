Locomotiva unui TREN DE CĂLĂTORI a luat FOC în mers, la Iași (VIDEO)

Panică în vineri dimineață, în judeţul Iaşi. Locomotiva unui tren de călători, care circula pe ruta Paşcani - Iaşi, a luat foc. Pompierii s-au deplasat imediat la faţa locului, pentru a stinge incendiul.

Silvia Bolohan, purtător de cuvânt ISU Iaşi, a declarat pentru B1 TV, că locomotiva nu era detașată de vagoane și nu au existat victime în urma acestei situații.

