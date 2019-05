Locuri de munca în Strainatate

Oficial, peste 3,5 milioane de romani lucreaza in strainatate. Neoficial, numarul depaseste 5 milioane. Este clar ca locurile de munca in strainatate reprezinta un urias interes, mult mai mare decat cel reprezentat de locurile de munca in Romania.

Vom incerca, asadar, sa facem o analiza care sa vizeze cele mai bune locuri de munca, tarile care cauta romani si cateva statistici interesante.

De ce pleaca romanii in strainatate?

Majoritatea celor care isi cauta locuri de munca in strainatate o fac in ideea de a strange bani si de a se intoarce in Romania pentru a deara un business. Multi reusesc sa isi duca planul la bun sfarsit, in timp ce altii ajung sa isi schimbe resedinta si sa se stabileasca in tarile pe care le-au ales.

Ceea ce este cert este ca anual intra in tara peste 1.5 miliarde de euro, asadar, diaspora reprezinta o sursa foarte importanta pentru produsul intern brut al Romaniei.

Daca ar fi sa enumeram cateva motive pentru care romanii pleaca in strainatate, acestea sunt cele mai importante:

-Salariile sunt mult mai mari. Desi in ultimii ani veniturile romanilor au crescut considerabil, salariile in Spania, Germania sau UK sunt inca mult mai mari decat cele din Romania. Daca in tara un angajat cu salariu minim castiga aproximtiv 250 de euro, in UK acelasi angajat poate sa castige peste 800 de euro.

-Conditii de munca mai bune. Multe companii din strainatate asigura conditii de lucru mult mai bune decat in Romania, lucru de asemenea foarte atractiv. De regula, cei care se orienteaza spre conditiile de lucru sunt profesionistii, care cauta oportunitati de a evolua in cariera. Tarile mai dezvoltate din vestul Europei sau de peste Ocean ofera mult mai multe oportunitati in acest sens.

-Situatia politica din tara. Contrar asteptarilor, pentru o buna parte dintre cei care pleaca din tara nu veniturile reprezinta elementul de decizie, ci situatia politica. Aceasta nu este nici pe departe roz si nu prezinta o situatie prea optimista.

Unde sunt cele mai multe locuri de munca si care sunt domeniile in care se cauta romani?

Conform celor de la Jobslist, ofertele oficiale de munca, puse la dispoziție prin intermeidiul Eures, număra mii de oportunitati. Cele mai multe locuri de munca sunt în Spania, Portugalia și Marea Britanie, insa exista numeroase oportunitati si in zona nordica a Europei, precum Germania, Danemarca sau Irlanda.

In general, spaniolii cauta culegatori de fructe, sudori sau tehnicieni. Aceleasi meserii sunt cautate si in Portugalia, peste 200 de cereri fiind lansate de portughezi pentru culegatori de fructe.

In Marea Britanie sunt cautati macelarii, transatorii sau asistentii medicali iar in Malta sunt nu mai putin de 150 de locuri de munca pentru soferii de autobuz. Germania si tarile nordice cauta, de regula, persoane mai bine pregatite, cum ar fi sous chef, inginer sau programator.

In mod normal, Europa ofera zilnic peste 6000 de oportunitati romanilor dornici sa lucreze in afara tarii, iar decizia este din ce in ce mai usor de luat, in conditiile in care in aproape fiecare tara exista comunitati intregi de romani care pot face schimbarea sa fie mult mai usor de digerat.