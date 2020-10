Lovitură pentru pelerinajul de la Cuvioasa Parascheva. Cine poate participa

Creștinii ortodocși nu vor mai putea merge anul acesta la pelerinajul de la Sfânta Parascheva. Raed Arafat a explicat într-o conferință de presă cine poate participa la eveniment în contextul crizei sanitare declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.

Un altfel de pelerinaj

Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) a aprobat în ședința desfășurată luni, 05 octombrie, Hotărârea numărul 47 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.

„Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară activitatea, fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localități”, se arată în hotărârea nr. 47 a CNSSU.

Prin urmare, la aceste evenimente vor putea participa doar credincioșii din localitatea unde se desfășoară manifestarea religioasă.

De asemenea, Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a făcut precizări cu privire la organizarea sărbătorilor religioase.

”Referitor la organizarea sărbătorilor religioase. Acestea sunt permise numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară activitatea, fără participarea persoanelor sau pelerinilor din alte localități. Acest lucru este extrem de necesar pentru că riscul major nu este numai participarea la fața locului ci și pe durata transportului, un risc major, în autocare. Dacă se stă într-un mijloc de transport ore, este suficient să fie o singură persoană infectată într-un autocar pentru ca toți ceilalți care au participat la sărbătoare să se întoarcă infectați acasă. Acest lucru trebuie să fie limitat și sper că populația va înțelege. Sărbătorile se fac, dar doar cu cei care locuiesc în localitatea unde se desfășoară”, a declarat Raed Arafat în cadrul unei conferințe de presă.

Decizia vine în contextul în care pe data de 14 octombrie are loc pelerinajul de la Cuvioasa Parascheva de la Iași unde an de an merg acolo mii de credincioși din toată țara.

Reacția reprezentanților Arhiepiscopiei Iașilor după restricțiile anunțate de autorități

În urma hotărârii luate de către autoritățile competente, părintele Constantin Sturzu, care este și Consilier al Sectorului comunicare şi relaţii publice al Arhiepiscopiei Iaşilor a avut o primă reacție.

”Arhiepiscopia Iașilor ia act de această decizie a autorităților. În esența ei, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva nu este afectată. Sfânta Liturghie de pe 14 octombrie, ziua de prăznuire a ocrotitoarei Moldovei, va avea loc. Noi vom continua să ne organizăm pentru acei credincioși care vor putea participa, în speță cei din Iași. Îi îndemnăm pe acei pelerini care ar fi vrut să ajungă la Iași să folosească pentru rugăciune, pentru post, pentru o faptă bună timpul pe care l-ar fi dedicat călătoriei. De exemplu, pot citi Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, cu nădejdea că Dumnezeu le va asculta cererile cele bune și le va aduce mângâiere. Cu siguranță pentru acești pelerini va veni și clipa când vor putea să ajungă la racla cu sfintele moaște.”, a scris părintele Constantin Sturzu pe pagina sa de Facebook.