Lucian Bode a anunțat că Radu Gavriș nu mai este adjunctul Poliției Capitalei

Lucian Bode, ministrul de Interne, a anunțat că Radu Gavriș nu mai este adjunctul Poliției Capitalei. Reacția vine după ce în spațiul public au apărut imagini care ar arăta că Radu Gavriș a încălcat restricțiile anti-COVID-19, participând la o petrecere într-un restaurant din Centrul Vechi al Capitalei.

„Am dispus înlocuirea ofițerului care avea și funcție de conducere la Poliția Capitalei. Am văzut că domnul polițist se luptă cu pandemia din interior și nu aș vrea să-i mai dăm această posibilitate”, a spus Bode, pentru Antena 3.

Gavriș era coordonator al campaniei de luptă împotriva COVID. Atribuțiile sale au fost preluate de Bogdan Berechet, a mai spus ministrul.

Radu Gavriș neagă categoric că a încălcat regulile anti-COVID-19

Radu Gavriș a negat categoric acuzațiile: „Nu a fost absolut nicio petrecere, a fost o masă cu cinci persoane. Am băut o bere după-amiază. Hanul lui Manuc are o formă de terasă. Dacă am încălcat legea, nu-i nicio problemă, să fiu sancționat contravențional. Nu am fost la masă cu mai multe persoane decât prevede legea. Eu consider că am fost într-un spațiu deschis, conform definiției legale. Nu am fost la masă cu oameni politici, oameni de afaceri, interlopi. Nu am făcut nimic”.

Comisarul crede că a fost victima unei acțiuni de discreditare.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a criticat dur modul în care s-a comunicat public incidentul. Acesta a precizat că localul era „deschis publicului”, iar cei patru procurori și un ofițer de poliție au fost legitimaţi de agenți ai Poliţiei Sectorului 3, fără însă a li se comunica aplicarea vreunei sancţiuni contravenţionale.

„În urma verificărilor efectuate la nivelul unităţii noastre a rezultat că, în realitate, patru procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti se aflau în localul din Centrul Vechi al municipiului Bucureşti, împreună cu un ofiţer din cadrul Poliţiei Capitalei, fără a avea vreo legătură cu ceilalţi clienţi ai localului, spaţiul respectiv fiind deschis publicului în acel moment.Au divorţat imediat după ce ea i-a trimis poza asta pe Whatsapp! Are ochi de detectiv cine vede de ce

La scurt timp, în spaţiul public au fost prezentate informaţii ce conţineau date cu caracter personal şi imagini cu conţinut selectiv de la acţiunea poliţiei, ştirile având totodată la bază un comunicat indicat a fi emis de către Poliţia Capitalei. În consecinţă, prezentarea improprie a tuturor acestor informaţii este de natură să creeze publicului impresia eronată că procurorii au participat la o petrecere privată, organizată în întreg localul, la care ar fi luat parte 27 de persoane, inclusiv una aflată sub incidenţa unei măsuri de carantinare”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Bode a mai spus că va verifica cum au apărut imaginile de vineri seară în spațiul public, precizează stiripesurse.ro.

Lucian Bode: Sunt hotărât să nu tolerez nicio abatere de la Lege

După apariția imaginilor în spațiul public, ministrul de Interne a transmis că nu va tolera abaterile de la lege.

„Așa cum am menționat și cu alte ocazii, vreau să vă asigur că sunt hotărât să nu tolerez nicio abatere de la Lege, indiferent de numele sau calitatea persoanelor care sunt implicate în astfel de cazuri. Nimeni, indiferent de statutul său social, nu este mai presus de Lege!

Totodată, vreau să subliniez că, atâta timp cât voi deține mandatul de ministru al Afacerilor Interne, mă voi implica cu toate forțele mele pentru ca imaginea structurilor din MAI, fie că vorbim de polițiști, jandarmi, pompieri sau polițiști de frontieră, să reflecte calitățile și adevărata valoare a personalului.

Uniforma pe care fiecare angajat al Ministerului Afacerilor Interne o îmbracă trebuie să fie un model de urmat pentru noi toți!”, a scris Bode, pe Facebook.