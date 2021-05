Lucian Bode: Am toată încrederea că proiectele de investiţii prin PNRR propuse de către Ministerul Afacerilor Interne vor beneficia de sprijinul partenerilor europeni

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, în urma unor întâlniri avute la Bruxelles cu oficiali europeni, că are încredere că proiectele de investiţii prin PNRR propuse de către Ministerul Afacerilor Interne vor beneficia de sprijinul partenerilor europeni.

"Am efectuat astăzi o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care am avut întrevederi cu doamna Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne, respectiv domnul Janez Lenarčič, comisarul european pentru managementul crizelor. Mi-am propus să avansăm dialogul politic cu oficialii Comisiei Europene şi să finalizăm cât mai curând negocierile în privinţa proiectelor şi investiţiilor finanţate prin Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă pentru componenta „Rezilienţă în situaţii de criză”, pentru care Ministerul Afacerilor Interne este lider de problematică. Este un domeniu deosebit de important pentru România, iar continuarea coordonării la nivelul UE este esenţială pentru a asigura cele mai bune rezultate în perioada post-pandemie. Plecăm de la premisa că situaţiile cu care ne vom confrunta în viitor vor creşte în complexitate, iar consecinţele probabile ale acestora s-ar putea întinde pe perioade tot mai lungi", a afirmat Lucian Bode, într-o postare pe Facebook.

"În context, am susţinut propunerile României de proiecte şi necesitatea realizării investiţiilor propuse. Discuţiile cu oficialii europeni vor continua în zilele următoare la nivelul grupurilor de experţi şi am toată încrederea că proiectele de investiţii prin PNRR propuse de către Ministerul Afacerilor Interne vor beneficia de sprijinul partenerilor europeni. În fond, toate realizările de până acum în domeniul situaţiilor de urgenţă arată că investiţia în România a fost benefică tuturor. Ne-am dezvoltat în plan naţional, însă în acelaşi timp, am contribuit şi la efortul european, dovedind astfel că rolul României a fost unul de succes", a susţinut Bode.

România "este pe deplin pregătită să se angajeze în derularea cu succes a investiţiilor propuse" şi a subliniat că acţiunea comună la nivel european trebuie să rămână ghidată de nevoia de convergenţă şi coeziune, respectiv de principiul "a nu lăsa pe nimeni în urmă”.

"Criza ne-a arătat că UE trebuie să dispună de instrumente şi mijloace adecvate de răspuns comun în situaţii de criză pentru a face faţă cu succes provocărilor viitoare", a adăugat Bode.

"Nu în ultimul rând, în cadrul discuţiilor avute cu doamna comisar Ylva Johansson, mi-am exprimat preocuparea pentru găsirea unor soluţii eficiente la provocările cu care ne confruntăm la nivel european în domeniul afacerilor interne. Într-adevăr, această criză sanitară ne-a acaparat atenţia şi resursele, dar nu trebuie să pierdem din vedere şi celelalte aspecte preocupante privind migraţia şi azilul, protecţia frontierelor externe, revenirea la un spaţiu Schengen funcţional, asigurarea securităţii interne şi lupta împotriva terorismului. În această privinţă, am transmis faptul că România rămâne ferm angajată în sprijinirea mecanismelor şi instrumentelor europene menite să asigure o securitate internă sporită a UE şi o mai mare rezilienţă în faţa provocărilor curente. Legat de subiectul Schengen, am evidenţiat faptul că dorim definitivarea aderării României la spaţiul Schengen, deoarece nu mai putem rămâne în această situaţie nefirească şi nejustificată care trenează din 2011", a precizat Bode.