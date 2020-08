Lucian Bode: Calea ferată Gara de Nord - Aeroportul Otopeni ar urma să fie dată în folosinţă în octombrie

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni seară că în luna octombrie calea ferată Gara de Nord din Bucureşti şi Aeroportul ”Henri Coandă” Otopeni va fi dată în funcţiune. Acesta a mai precizat că mai sunt de finalizat câteva lucrări pe două tronsoane.

Lucian Bode: Calea ferată Gara de Nord - Aeroportul Otopeni, dată în folosință în octombrie. Am avut blocaje din instante

Mai exact, ministrul a precizat că termenul de finalizare e la 26 august conform contractului, însă au fost blocaje din instanțe.

„Linia de cale ferată Otopeni - Gara de Nord are 19,5 km. Pe tronsonul a 8 km între Mogoșoaia și Balotești lucrăm la dublarea liniei, iar pe un tronson de 3 km, racordul care leaga aeroportul de linia CFR Mogosoaia-Balotesti se lucrează ,avem 90%, termenul de finalizare e la 26 august conform contractului, însă am avut blocaje din instanțe. Am reușit să montăm și ultimele pile peste Drumul Național. Contractul pentru dublarea liniei e în finalizare în octombrie, cel pentru racord era 26 august, cred că la începutul lunii octombrie vor fi finalizate ambele”, a declarat Lucian Bode, la Realitatea PLUS .

De asemenea, oficialul a transmis că „în 15 minute vom putea circula de la Gara de Nord la Otopeni cu 4 stații de oprire, cu un parking în zona stațiilor pentru a ajunge în București și să ajungă cu trenul la Gara de Nord”.

Construcția liniei de cale ferată dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, întreruptă în octombrie 2019

Reamintim că, în octombrie 2019, construcția liniei de cale ferată dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni a fost întreruptă, după ce Ion Țiriac a amenințat că va demola patinoarul de pe amplasamentul proiectului de infrastructură.

Mai precis, Curtea de Apel București a decis vineri, 11 octombrie, oprirea imediată a lucrărilor la acest proiect. Decizia este executorie, însă poate fi contestată la instanța superioară.

În 29 septembrie 2019, mai multe companii, organizații și persoane fizice care s-au considerat lezate de poiectul căii ferate au deschis la Curtea de Apel București un proces în Contecios Administrativ și Fiscal. Entitățile în cauză sunt: AIRPORT RETAIL PARK OTOPENI SRL, DONGO BV REAL ESTATE SRL, DANERIDGE ROMÂNIA SRL, ART PACK SRL, CENTRAL ICE RINK SRL, FUNDAŢIA ŢIRIAC, MĂRIŞOIU ROXANA GABRIELA, MARIANA IANCU și COMTEL FOCUS S.A.

De partea cealaltă, pârâţii erau Guvernul României, Ministerul Transporturilor şi Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA. Judecarea cauzei fusese, în 7 octombrie, amânată, dar în cele din urmă instanța a dat câștig de cauză reclamanților.

Era vorba despre un tronson de aproape 3 kilometri. Acesta trebuia să se desprindă din magistrala care merge de la Gara de Nord către Urziceni și care urmează să străbată pe piloni Drumul Gării Odăi, prin spatele patinoarului ridicat de Ion Țiriac la Otopeni, să traverseze DN1 și să intre în aeroport în zona terminalului de Plecare.