Lucian Bode: Dacă Pfizer își va relua contractul asumat la nivel european, sunt convins că vom atinge obiectivul ca până la sfârșitul lunii martie să fie peste 2,4 milioane de români vaccinați (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marți seară în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că dacă livrările de vaccin Pfizer/BioNTech se vor face conform planificării, România va putea să atingă obiectivul de a vaccina peste 2,4 milioane de persoane până la finalul lunii martie. Până atunci, însă, Bode a insistat că este important ca populația să respecte în continuare măsurile de protecție sanitară.

„Suntem la 447.000 de persoane vaccinate cu prima doză, 40.600 cu cea de-a doua doză de vaccin. 880.000 de persoane au fost înscrise în platformă. Într-adevăr, avem o problemă în ceea ce privește furnizarea vaccinului. Dacă lucrurile merg în direcția bună, în sensul că Pfizer își va relua contractul asumat la nivel european, sunt convins că noi ne vom atinge obiectivul ca până la sfârșitul lunii martie să fie peste 2,4 milioane de români vaccinați.

Fac un apel către cetățeni, să nu lase garda jos, să continue să respecte toate măsurile de protecție sanitară pentru că respectând măsurile și cu această campanie de vaccinare adusă la parametrii pe care ni-i dorim în cea de-a treia etapă, sunt convins că ne vom putea relua viața normală. Nu există altă cale. Eu am spus în momentul în care m-am vaccinat, cu toate că am contractat această boală și aveam anticorpi, am decis să mă vaccinez crezând în știință. Nu există altă soluție ca să scăpăm de această pandemie, cred că aceasta este soluția corectă și drumul cel bun pentru a ajunge la o viață normală”, a declarat Bode.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.