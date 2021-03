Lucian Bode, despre descinderea greșită din Ilfov a mascaților: Se vor lua toate măsurile care se impun. Această acțiune nu a avut la bază o documentare corectă (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a vorbit, miercuri, despre descinderea greșită din Ilfov a mascaților, afirmând că specialiști din Direcția Control Intern vor face verificări și vor lua toate măsurile care se impun.

Totodată, acesta a declarat că acțiunea autorităților nu a avut la bază o documentare corectă.

„A fost o greșeală a autorităților, a trupelor speciale (...) Ieri au avut loc 220 de percheiții, pe raza a 34 de județe. În ceea ce privește situația înregistrată în județul Ilfov, localitatea Clinceni, investigațiile premergătoare efectuării perchezițiilor domiciliare au fost efectuate de către polițiștii de la Direcția Poliție Transporturi, care au și participat în ziua de 3 martie 2021 la respectiva activitate (...) Consider că s-a greșit, de aceea specialiști din Direcția Control Intern vor face verificări și vor lua toate măsurile care se impun. Această acțiune nu a avut la bază o documentare corectă. Nu este vina celor care au executat misiunea, știți foarte bine că în astfel de situații de face o documentare înainte și nu este corect să dăm vina pe cei care au ajuns la fața locului în situația în care documentarea dinainte nu a fost una corectă”, a precizat ministrul.

