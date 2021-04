Lucian Bode, despre persoanele care au devenit violente la proteste: Zeci dintre ele sunt cu antecedente penale, zeci sunt vizate și în alte dosare / O parte sunt minori (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat duminică seară, pentru B1 TV, că mare parte dintre persoanele care au devenit violente la protestele anti-restricții din București erau cunoscute autorităților ca având astfel de manifestări. Unii aveau deja antecedente penale, alții sunt vizați și în alte dosare. Bode a mai spun că unii dintre cei care au devenit violenți sunt minori.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

