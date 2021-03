Lucian Bode, despre poliţiştii de la Secţia 16, reţinuţi pentru lipsire de libertate și tortură: Dacă fie și 1% din ceea ce s-a spus este adevărat, acești indivizi nu fac cinste uniformei de polițist (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a avut o primă reacție, joi, în cazul polițiștilor de la Secția 16 din Capitală, care au fost reținuți pentru că ar fi sechestrat și bătut persoane care le-ar fi reproșat că nu poartă mască de protecție. ”Dacă fie și 1% din ceea ce s-a spus în spațiul public este adevărat, acești indivizi nu fac cinste uniformei de polițist”, a spus șeful MAI, precizând că decizia de reținere a polițiștilor este una corectă, din punctul său de vedere.

”Fapta s-a petrecut în septembrie 2020. Au urmat toate procedurile legale, a fost deschis un dosar in rem, iar decizia de ieri, de a-i reține pe opt din cei nouă suspecți, având în vedere acuzațiile care li se aduc, este, din punctul meu de vedere, una corectă. Este inadmisibil să ai un astfel de comportament tu, care îmbraci uniforma de polițist. Va urma o anchetă, vom vedea exact care sunt probele, dar dacă fie și 1% din ceea ce s-a spus în spațiul public este adevărat, acești indivizi nu fac cinste uniformei de polițist.

Le transmit românilor că o instituție fundamentală a statului, cum estre Poliția Română, va merge înainte, se va moderniza, va analiza la rece ce s-a întâmplat și la Onești, ce s-a întâmplat la Secția 16 și în alte situații, își va moderniza legislația și nu voi accepta niciodată să se pună semnul egal între unele derapaje și o instutuție fundamentală a statului român”, a declarat Lucian Bode.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.