Lucian Bode, despre reducerile de personal de la TAROM: Planul va fi pus în practică începând cu săptămânile viitoare. Vor fi restructurați aproximativ 600 de angajați (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a declarat marți seară, în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Tudor Mușat, că reducerile de personal de la compania TAROM se vor pune în practică începând cu săptămânile viitoare, când, aproximativ 600 de angajați vor fi restructurați.

Lucian Bode: Planul de restructurare va fi pus în practică începând cu săptămânile viitoare

Mai exact, ministrul Transporturilor a afirmat că planul de reducere de personal, în urma căruia aproximativ 600 de angajați vor fi restructurați, se va pune în aplicare începând cu săptămânile viitoare. Cu toate acestea, personalul redus va primi salarii compensatorii.

”Noi ne-am propus să salvăm Compania Națională TAROM. Noi, când spun noi spun Guvernul României, spun administratorii TAROM, spun noul director general al companiei TAROM. În acest sens, noi în februarie am aprobat un ajutor de salvare de 37 de milioane de euro. Acel ajutor de salvare s-a transformat în ajutor de restructurare, pentru că nu a putut să fie returnat în timp de 6 luni de zile, iar săptămâna trecută am adoptat în Guvern o OUG prin care acordăm un ajutor de stat companiei TAROM și companiei Blue Air, pentru a își acoperi pierderile înregistrate în această perioadă, generate de pandemie. Eu sper ca acel plan de restructurare, care nu conține doar restructurarea de personal, vorbim și de optimizarea flotei, de reducerea costurilor combustibilului, de oprimizări comerciale, de optimizarea unor rute, planul de restructurare a fost transmis către Comisia Europeană, a fost pre-notificată Comisa. El va fi pus în practică începând cu săptămânile viitoare. Într-adevăr vor fi restructurați aproximativ 600 de angajați, vor primi salarii compensatorii de la fiecare departament în parte (...) Eu am văzut acest plan”, a spus el.

Oficialul a mărturisit că nu este susținătorul reducerii numărului de piloți și personal însoțitor,” pentru că, o companie aeriană are nevoie în primul rând de această categorie de personal, dar, sigur, din toate segmentele vom reduce numărul de personal”.

Mai mult, acesta a mai spus că Guvernul dorește ca până în 2024 să ajungă cu compania TAROM pe profit.

”Sunt multe probleme la TAROM, dar am încredere că această companie poate fi salvată și trebuie să fie salvată”, a mai menționat ministrul.

Lucian Bode: „Reducerea cu 500-600 de angajați se va realiza pe fiecare componentă în parte”

Reamintim că Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a discutat marți, în timpul conferinței de presă, și despre situația restructurărilor la compania TAROM. Reducerea de personal ar urma să fie realizată pentru fiecare componentă în parte, iar procesul a început deja prin închiderea a 14 a agenții externe, dar și a unor agenții interne.

„Obiectivul Guvernului este să salveze compania TAROM, printr-o restructurare atât de personal cât și a costurilor pe care le avea această companie în momentul în care am preluat guvernarea. Compania Tarom nu se simțea foarte bine nici în momentul în care am intrat în această perioadă de pandemie, cu reducerea sporurilor de peste 90% - 95%, de aceea principala noastră preocupare a fost să slavăm compania TAROM, acordând în februarie „Ajutorul de salvare și acum adoptând Ordonanța de urgență pentru ajutorul COVID-19, acoperind pierderile înregistrate de companie în această perioadă. Toate cu aprobarea Comisiei Europene. Nu primul ministru sau ministrul se ocupă de angajări sau restructurări la TAROM. Eu am un singur obiectiv, ca acel plan de restructurare să fie pus în practică, cât mai urgent cu putință. Reducerea cu 500 - 600 de angajați se va realiza pe fiecare componentă în parte. Am început deja prin închiderea a 14 din cele 16 agenții externe. Închiderea agențiilor interne, rămânând doar trei agenții sau două agenți din cele 14, pe toate palierele uniformizarea flotei, reducerea costurilor sombustibile, aceasta este preocuparea noastră. Nu sunt la curent cu această informație, însă în compania TAROM se fac restructurări nu angajări”, a explicat ministrul Transporului, Lucian Bode.

Lucian Bode: Compania TAROM va fi salvată, are o flotă de avioane capabilă să-i asigure un flux financiar

La începutul lunii august, ministrul a declarat că TAROM deţine o flotă de avioane capabilă să-i asigure un flux financiar, iar compania va fi salvată.

”Compania TAROM va fi salvată. Compania TAROM, în acest moment, are o flotă de avioane capabilă să-i asigure un flux financiar astfel încât compania să fie salvată. Dar, fără o restructurare, şi nu vorbesc doar de o restructurare de personal, vorbesc de alte costuri ce trebuie eliminate, combustibili, agenţii, interne, internaţionale...sunt multe măsuri pe care noi le vom lua conform unui plan de restructurare aprobat azi în Consiliul de Administraţie”, a afirmat Bode.