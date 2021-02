Lucian Bode, după tragedia de la Constanța: Am cerut să se găsească soluții ca să achiziționăm saltele pneumatice din fonduri europene. Raed Arafat va da explicații publice (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, spune că șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Afarat, va trebui să explice public de ce în dotarea Inspectoratelor pentru situații de urgență nu există saltele pneumatice. Totul după tragedia de la Constanța, unde, luni, o femeie a murit după ce a sărit de la balcon, încercând să se salveze din incendiul care i-a cuprins apartamentul aflat la etajul 6.

”Din punctul meu de vedere, este inadmisibil ca Inspectoratele județene pentru Situații de Urgență să nu fie dotate cu astfel de pernă pneumatică. Astăzi i-am chemat pe cei de la Departamentul pentru Situații de Urgență să-mi prezinte o evaluare cu privire la ce ar însemna să achiziționăm un astfel de echipament pentru fiecare inspectorat județean în parte. Costurile sunt foarte mici, vorbim de aproximativ 40.000 de euro per bucată. Sunt doar patru la nivel național. Este inadmisibil și le-am spus colegilor de la DSU să demareze de urgență achiziția acestor echipamente absolut necesare în astfel de situații”, a declarat Bode.

Întrebat dacă a discutat cu Raed Arafat despre această situație, Lucian Bode a răspuns: ”Cu dânsul am vorbit și dânsul va da explicații publice de ce anume nu au achiziționat aceste perne pneumatice până în acest moment”.

În același timp, ministrul Internelor a spus că aceste saltele pneumatice ar putea fi cumpărate cu fonduri europene.

”Sper ca în acest an, acestea să intre în dotarea Inspectoratelor Județene. Le-am cerut să găsească soluții, dacă se poate să achziționăm aceste saltele pneumatice din fonduri europene. Avem acastă posibilitate. În câteva zile vom lămuri exact din ce fonduri, câte anume achiziționăm, care sunt costurile. Ne dorim ca acest lucru să se clarifice cât mai repede”, a mai spus Lucian Bode.

