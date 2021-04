Ministrul Afacerilor de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, că este regretabil ce s-a întâmplat la Pitești, iar cei vinovați pentru moartea bărbatului vor plăti.

„Este regretabil ceea ce s-a întâmplat vineri la Pitești în timpul intervenției polițiștilor, când un om și-a pierdut viața. Pentru mine, ca ministru al Afacerilor Interne, orice misiune încheiată tragic este o palmă dată sistemului de ordine și siguranță publică care zdruncinează încrederea românilor în această instituție fundamentală în stat, care este Poliția Română (...) Este o anchetă penală în curs, s-a început cu cercetarea faptei in rem, legat de uciderea din culpă, iar acum vorbim despre o acuzație a procurorilor de lovituri cauzatoare de moarte. Sunt doi polițiști reținuți cu propunerea de arestare pentru 30 de zile. Cei vinovați vor plăti, iar un lucru să fie foarte clar: Fiecare răspunde pentru faptele sale”, a afirmat oficialul.

