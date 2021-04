Lucian Bode, în contextul imaginilor cu pacienții evacuați de la Spitalul Foișor: ”Când te îmbolnăvești în România, și oriunde în lumea asta, trebuie să ai încredere în Dumnezeu și în sistemul de sănătate” (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, spune că românii trebuie să continue să aibă încredere în sistemul medical.

Întrebat, luni dimineață, dacă oamenii mai pot avea încredere în acest sistem, având în vedere modul în care s-a făcut, vineri seara, evacuarea pacienților de la Spitalul de Ortopedie Foișor, șeful MAI a răspuns: „Când te îmbolnăvești în România, și oriunde în lumea asta, trebuie să ai încredere în Dumnezeu și în sistemul de sănătate publică”.

