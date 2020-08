Lucian Bode: În luna septembrie îmi doresc să dăm în trafic pentru călători magistrala M5 de metrou (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat marți seară, în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Tudor Mușat, că își dorește ca în luna septembrie să poată fi dată în trafic pentru călători magistrala M5 de metrou.

Mai exact, oficialul a spus că lucrările la magistrala M5 – Drumul Taberei trebuiau finalizate la sfârșitul lunii iunie, însă nu a fost posibil. Cu toate acestea, Lucian Bode a afirmat că își dorește ca magistrala M5 de metrou să fie dată în trafic pentru călători în luna septembrie.

”Îmi doresc să dau în circulație magistrala M5 – Drumul Taberei în acest an. În baza unor asumări date pe hârtie de către conducerea Metrorex, conducerea companiilor care lucrează pe această magistrală, noi am spus 30 iunie (terminarea lucrărilor la magistrala M5, n.r.). Acest lucru nu a fost posibil. Am explicat de ce. Au fost două motive. Centrala de ventilație, una dintre cele 6 centrale nu a fost finalizată, astăzi lucrările la această centrală au fost finalizate, deci nu mai există niciun impediment pentru ca testele dinamice, care au început pe data de 14 august, să fie finalizate. Noi sperăm că maxim într-o lună – o lună și jumătate aceste teste să fie finalizate, iar în acel moment, când ai finalizată centrala și testele, specialiștii ne vor permite să dăm în trafic pentru călători. Eu îmi doresc să dăm în trafic pentru călători, în luna septembrie, magistrala M5 de metrou”, a spus ministrul Transporturilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.