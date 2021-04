Lucian Bode: În primul trimestru al anului 2021, criminalitatea sesizată a scăzut cu 7,4% față de aceeași perioadă a anului trecut (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a prezentat, luni, într-o conferință de presă, rezultatele obținute de Poliția Română în primul trimestru al anului 2021.

„Siguranța cetățeanului este prioritatea acțiunilor Poliției Române, aspect care se vede și în scăderea criminalității înregistrate în acest început de an. Nivelul de siguranță publică este rezultatul muncii polițiștilor în domeniul combaterii criminalității. În primul trimestru al anului 2021, criminalitatea sesizată a scăzut cu 7,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Numărul infracțiunilor contra patrimoniului este mai mic cu 11%, iar cel al faptelor contra persoanei, cu 8,4%”, a anunțat Lucian Bode.

