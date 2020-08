Lucian Bode, ministrul Transportului, despre stiuația restructurărilor de la TAROM: „reducerea cu 500 - 600 de angajați se va realiza pe fiecare componentă în parte”

Ministrul Trnasportului, Lucian Bode a discutat astăzi, în timpul conferinței de presă, și despre situația restructurărilor la compania TAROM. Pentru moment acesta declară că se fac restructurări și nu angajări, iar obiectivul său este ca planul de restructurare să fie pus în practică cât mai repede pozibil.

Angajări și disponibilizări la TAROM

Ministrul Transportului a explicat în timpul declarațiilor de astăzi și stiuația restructurărilor de la compania TAROM. Reducerea de personal ar urma să fie realizată pentru fiecare componentă în parte, iar procesul a început deja prin închiderea a 14 a agenții externe, dar și a unor agenții interne.

„Obiectivul Guvernului este să salveze compania TAROM, printr-o restructurare atât de personal cât și a costurilor pe care le avea această companie în momentul în care am preluat guvernarea. Compania Tarom nu se simțea foarte bine nici în momentul în care am intrat în această perioadă de pandemie, cu reducerea sporurilor de peste 90% - 95%, de aceea principala noastră preocupare a fost să slavăm compania TAROM, acordând în februarie „Ajutorul de salvare și acum adoptând Ordonanța de urgență pentru ajutorul COVID-19, acoperind pierderile înregistrate de companie în această perioadă. Toate cu aprobarea Comisiei Europene. Nu primul ministru sau ministrul se ocupă de angajări sau restructurări la TAROM. Eu am un singur obiectiv, ca acel plan de restructurare să fie pus în practică, cât mai urgent cu putință. Reducerea cu 500 - 600 de angajați se va realiza pe fiecare componentă în parte. Am început deja prin închiderea a 14 din cele 16 agenții externe. Închiderea agențiilor interne, rămânând doar trei agenții sau două agenți din cele 14, pe toate palierele uniformizarea flotei, reducerea costurilor sombustibile, aceasta este preocuparea noastră. Nu sunt la curent cu această informație, însă în compania TAROM se fac restructurări nu angajări”, a explicat ministrul Transporului, Lucian Bode.