Lucian Bode: Pe corpul uneia dintre victimele de la Onești erau urme de la muniţie neletală. Din anchetă va rezulta exact poziţia de tragere, unde era agresorul, unde era victima

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a făcut noi precizări, joi, cu privire la rănile provocate de gloanțe care apar pe corpul lui Silviu Iștoan, unul dintre muncitorii uciși, luni, în apartamentul din Onești. Bode spune că este vorba despre urme lăsate de muniție neletală, iar în urma anchetei se va stabili cu exactitate poziția de tragere și locul în care se afla victima.

”Vom vedea exact ce muniţie s-a utilizat, câte gloanţe, muniţie letală, au fost trase, câte cu muniţie neletală. Aţi văzut şi m-aţi întrebat de acele urme de pe corpul uneia dintre victime. Erau urme de la muniţie neletală. S-au tras 2 cartuşe, fiecare cartuş are în compoziţie 15 bile de cauciuc. Din anchetă va rezulta exact poziţia de tragere, unde era agresorul, criminalul, unde era victima”, a declarat, joi, ministrul Lucian Bode.

Miercuri seară, în cadrul unei intervenții televizate, ministrul Internelor a confirmat faptul că pe trupul uneia dintre victime sunt răni provocate de gloanțe.

„Eu am solicitat date şi vă asigur că ştiu, în acest moment, cum s-a folosit muniţia şi în ce condiţii au ajuns acele gloanţe neletale în corpul victimei. Au explicat şi vor explica şi în faţa organelor de anchetă care a fost poziţia de tragere, unde era poziţionată victima. Eu am văzut toate aceste detalii şi sunt convins că anchetele în derulare vor lămuri acest lucru”, a declarat Lucian Bode, la Realitatea Plus.

Fratele unuia dintre muncitorii uciși spune că i s-a transmis că acesta ar fi fost infectat cu coronavirus

În același timp, Paul Iștoan, fratele bărbatului a declarat că la scurt timpul după ce a aflat că acesta ar fi fost împușcat, a fost sunat de reprezentanții firmei de pompe funebre care i-au spus că muncitorul ar fi fost infectat cu coronavirus.În apartamentul morții din Onești a existat un al treilea muncitor. Ce s-a întâmplat cu el

”Erau urme ca de la un pistol cu gloanțe de cauciuc. Imediat după ce am aflat că Silviu ar fi putut fi împușcat, la o jumătate de oră, am primit telefon de la servicii funerare, care mi-au spus că are COVID și că l-au sigilat”, a declarat fratele vctimei, citat de Antena 3.