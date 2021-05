Lucian Bode: Pentru mine, vaccinul înseamnă viaţă şi siguranţă. Cred în vaccin, cred în oamenii care s-au dedicat ştiinţei, în medicii care ne dau o şansă (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, se implică în noua campanie de informare a Guvernului provind vaccinarea anti-COVID-19. ”Pentru mine, vaccinul înseamnă viaţă şi siguranţă”, spune Bode într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, alături de hashtag-urile #ceconținevaccinul și #învingempandemia.

Lucian Bode spune că deși a trecut prin infecția cu nouă coronavirus, a decis să se vaccineze pentru că are încredere în știință și în medici.

”În luna noiembrie a anului trecut am fost diagnosticat cu COVID-19. A fost o perioadă dificilă, plină de incertitudini, de nesiguranță, o perioadă pe care nu vreau să o retrăiesc. Aveam însă speranța că mai devreme sau mai târziu se va descoperi un vaccin care să ne permită să revenim la normalitate. Iată că acest moment a venit, acest vaccin dă rezultate, iar țările care au reușit să-și imunizeze un număr mare de cetățeni, au reușit să stopeze transmiterea acestei pandemii.

Am trecut prin boală, însă am decis să mă vaccinez pentru că eu consider că doar aşa mă pot proteja pe mine, îmi pot proteja familia, îi pot proteja pe cei dragi şi nu în ultimul rând îi pot proteja şi pe angajaţii MAI cu care intru în contact zi de zi. Pentru mine, vaccinul înseamnă viaţă şi siguranţă. Cred în vaccin, cred în oamenii care s-au dedicat ştiinţei, cred în tehnologie, cred în medicii care ne dau o şansă. Sunt Lucian Bode şi mi-aş dori să te am alături în demersul nostru de a stopa această pandemie", a declarat Lucian Bode.

Guvernul a lansat joi o nouă campanie de informare cu privire la vaccinarea împotriva coronavirusului.

”Vaccinarea nu înseamnă doar statistici și cifre, este un bun comun al tuturor de care avem nevoie pentru revenirea la normalitate. Fiecare român care nu s-a vaccinat ar trebui să se gândească la ce-i lipsește și la cum i se schimbă viața dacă se vaccinează. De ce vă este dor astfel încât să aveți viața de dinainte de pandemie? Sunteți părinte, știți cât de greu a fost anul trecut, în care copii au trebuit să stea acasă.

Acum avem vaccin și nu mai avem nicio scuză să nu ne vaccinăm. Eu zic că toți vrem să ne întoarcem la normalitate.

Nu v-ați vaccinat, dar vreți să mergeți să vă vedeți părinții mai des, vreți să mergeți în concediu, aveți temeri. Soluția este să vă vaccinați. E cel mai sigur mod de avea un concediu reușit”, a declarat premierul Florin Cîțu, joi.

De altfel, șefil Guvernului este, la rândul său, protagonistul unui clip în care promovează vaccinarea anti-COVID-19 și explică ce înseamnă pentru el vaccinul.