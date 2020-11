Lucian Bode s-a întâlnit cu ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, cu câteva ore înainte să afle că are Covid

Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România se află pe lista suspecților de COVID, după ce a intrat în contact Lucian Bode, unul dintre cei doi miniștrii ai Guvernului Orban, care s-au molipsit la începutul lunii noiembrie.

Lucian Bode și Adrian Zuckerman s-au întâlnit înainte de sosirea testului COVID pozitiv

Lucian Bode, ministrul Transporturilor a anunțat miercuri seară că a primit rezultatul testului COVID și este pozitiv. Astfel, a devenit al doilea ministru intrat în carantină, după ce marți seară, și colegul lui de la Economie, Virgil Popescu, a anunțat că contractat viroza.

Întâmplarea face ca, înainte să fie confirmat cu temutul virus, Bode să se fi întâlnit cu Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România. Așadar, Zuckerman este considerat contact direct.

Întâlnirea a fost confirmat chiar de ministrul Transporturilor, care a postat pe Facebook un scurt rezumat al întrevederii.

Ministrul Transporturilor este asimptomatic

La doar câteva ore de la întâlnire, Bode a mai postat un mesaj pe Facebook, în care a confirmat că este infectat cu noul coronavirus, chiar dacă este asimptomatic.

"În urma unor analize periodice pe care le-am făcut în cursul acestei zile, în această seară am primit rezultatul ultimului test pentru diagnosticarea COVID - 19 și, din nefericire, acesta a fost unul pozitiv. Din clipa în care am aflat rezultatul testului am urmat toți pașii ceruți de protocol. În acest moment m-am izolat la domiciliu, mă simt bine, nu prezint simptome specifice și am încredere că, în cele din urmă, totul va bine. Va urez multă sănătate, tuturor!", a scris ministrul Transporturilor.

Virgil Popescu, s-a infectat cu noul coronavirus înaintea unei vizite în Israel

Ministrul Economiei a fost confirmat luni cu Covid-19. El a anunțat pe Facebook că a avut simptome de gripă și a fost testat, iar rezultatul a fost pozitiv, în condițiile în care sâmbătă nu era infectat.

"Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Nu am simptome grave. Cei apropiați sunt în regulă. Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu iartă. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multă treabă de făcut", a transmis Virgil Popescu.

Miercuri seară, Popescu a revenit cu detalii despre starea sa de sănătate și cu un îndemn pentru români.

"Starea mea de sănătate este bună. Sunt acasă, în izolare. Aveți grijă de sănătatea voastră, protejați-vă, purtați mască", a precizat el.

Cabinetul de ministri ai Guvernului Orban, programați pentru teste COVID

Florin Cîțu a anunaț joi dimineață, la Rock FM, că azi va merge să se testeze și el, joi, după ce colegii lui s-au infectat. El a precizat și că în această perioadă, persoanele suspecte muncesc de la distanță, pentru a rupe lanțul contaminării, scrie digi24.ro.