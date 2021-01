Lucian Bode: Vreau să eliminăm problema împuterniciților pe funcții. Sunt decis să dăm drumul la concursuri, să le organizăm cât se poate de transparent. Nu voi fi spectator la ce se întâmplă în MAI (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marți seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că își dorește să rezolve problema împuterniciților pe funcții din cadrul Ministerului și să fie organizate concursuri în mod transparent, la care să participe persoane bune pregătite. ”Nu voi fi spectator la ce se întâmplă în MAI”, a dat asigurări Lucian Bode.

”Este absolut obligatoriu să reconstruim încrederea în sistemele publice în România. Ecosistemul de ordine și siguranță publică pentru a avea credibilitate are nevoie de un management performant, are nevoie de resurse umane și financiare corect dimensionate. Eu mi-am propus, printre obiectivele cele mai importante, să aduc în față și să prezint pe cei care își fac datoria față de cetățeni. Am văzut de foarte multe ori, că într-un mod incorect se punea semnul egal între o instituție fundamentală în funcționarea statului român și un derapaj a unuia sau altuia, indiferent de funcția pe care o ocupă.

Vă asigur că eu nu voi fi spectator la ce se întâmplă în MAI. Eu nu am venit în fruntea acestui minister să satisfac nevoia unui grup sau a unei persoane din sistem. Eu am venit să mă implic în tot ce înseamnă organizarea acestui minister, de sus până jos, pentru că îmi doresc ca, în cel mai scurt timp, să avem conducerea de la vârful ministerului și să eliminăm una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă ministerul în ceea ce privește managementul lui, problema împuterniciților pe funcții. Sunt decis să dăm drumul la concursuri, să le organizăm într-un mod cât se poate de transparent astfel încât la aceste concursuri să participe cât mai mulți oameni bine pregătiți, specialiști”, a spus ministrul de Interne.