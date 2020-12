Lucian Ionescu, supranumit “impresarul vedetelor”, a fost răpus de complicațiile produse de COVID-19

Doliu printre artiștii români, după ce Lucian Ionescu, supranumit “impresarul vedetelor”, s-a stins din viață, după ce s-a infectat cu COVID-19. Ionescu avea 63 de ani și suferea de diabet și era supraponderal.

“Bună ziua și sărbători fericite. Acesta nu este Lucian, ci este fiul sau. Aș vrea să va spun că tatăl meu a murit. Era un om foarte sfânt și cu siguranță a ajuns la Dumnezeu Cel Mare și Sfânt. Aș vrea să va rog să va rugați pentru sufletul său dacă se poate. Din nou sărbători fericite și o zi bună”, a scris fiul acestuia pe Facebook.

Cornelia Catangă își făcea griji pentru bunul său prieten, făcând și o declarație în acest sens în exclusivitate pentru impact.ro.

”Am vorbit cu o doctoriță, m-am interesat de starea lui de sănătate. Era foarte grav, mi s-a spus că are plămânii albi, de la grăsime, este supraponderal. În plus, este și diabetic. Am fost asigurată că medicii fac tot ce e omenește posibil ca să-l scoată din ghearele morții!”, a spus ea.

Impresarul fusese internat în stare gravă și intubat la Spitalul Clinic “Dr. Ion Cantacuzino”, iar medicii îi dădeau șanse mici de supraviețuire. Soţia acestuia este de asemenea internată la Spitalul Victor Babeş.

Lucian Ionescu a fost impresarul mai multor artiști din țară, printre care Elena Cârstea, Andreea Bălan, Andra sau trupele Candy şi Krypton.