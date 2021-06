Lucrările la Aeroportul Băneasa, aproape finalizate. Primii pasageri, fotbaliștii selecționatelor care vin la București pentru EURO (VIDEO)

Valentin Iordache, purtător de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București, a precizat luni că lucrările la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” vor fi finalizate pe 21 iulie, iar primii pasageri vor fi fotbaliștii selecționatelor străine care vin în Capitala României pentru partidele disputate în cadrul EURO 2020.

