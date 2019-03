”N-aș recomanda nici unei firme germane să vină aici!”: Un afacerist neamț, simpatizant #Rezist, acuză cea mai reputată revistă de business din Germania că a inventat citate într-un articol dur la adresa României

Ludger Thol, un om de afaceri german stabilit în România acum 16 ani și un simpatizant #rezist, acuză WirtschaftsWoche, cea mai importantă revistă de business din Germania, că a inventat citate într-un articol în care România era criticată extrem de dur, informează Libertatea.

Articolul, publicat pe 4 martie 2019, are titlul ”N-aș recomanda nici unei firme germane să vină aici” - afirmație care, susține autorul materialului, i-ar aparține lui Ludger Thol.

Omul de afaceri, însă, neagă categoric că ar fi declarat așa ceva: ”Eu văd bine mediul de business din România, sunt aici de 16 ani. Este total greșit! Este ceva scris ce eu nu am zis. Absolut. Pentru mine nu este nici un motiv să nu vii în România pentru că ar fi corupția altfel decât în alte țări. Pentru mine, nu este o problemă. Ce am spus a fost scos din context. Nu aceasta este opinia mea. Am vorbit la consulatul german, nu știu ce să fac”.

Tare pe poziții se ține și Andreas Macho, autorul articolului: ”Conversația n-a fost înregistrată audio. Ca întotdeauna în timpul unor astfel de conversații, am luat note și am scris propoziția în carnetul meu. Există, de asemenea, un martor al conversației, și anume arhitectul român Cristof Labancz, care a fost prezent la interviu. Dacă își poate aminti fraza în cauză, ar trebui să-l întrebați singur”.

Cristof Labancz, însă, nu susține poziția jurnalistului, ba dimpotrivă: ”Într-un fel și eu sunt foarte nemulțumit de articolul pe care l-a scris domnul din Germania. Chiar am citit și eu articolul acuma și am fost puțin nemulțumit pentru că a spus cumva, chiar le-am transmis și celorlalți prieteni că el cumva a venit cu niște idei preconcepute pe care el le avea deja pregătite în sertar. Și orice ai fi spus el cumva așa le punea subiectele ca să prezinte el… Eu cred că e puțin cam scoasă din context propoziția. El a venit așa setat. Ai textul pregătit și acuma îți cauți numai personajele, trebuie să tragi mănușa pe cineva. Eu chiar mă gândeam că domnul Thol e de 15 ani în România. (...) Cum să zic, ei nici nu știu unde este România, nemții. Ce e România, Ungaria, Bulgaria, Ucraina? Cam așa ne tratează. Ca pe o țară de bananieri, de cocotieri, care sunt corupți și fură. O să vă trimit mesaje pe care le-am trimis prietenilor mei din Germania. Omul ăsta o scris un articol comercial. Păcat că vine omul, stă 3 zile și prezintă așa situația. E puțin cam scos din context”.

Un alt om de afaceri care e citat în articol este Marius Necula. Și acesta acuză că declarațiile sale au fost trunchiate. În articol, el este prezentat spunând că „recomandă o vizită la secțiuni ale autostrăzii construite de concurenții săi”. ”În loc de 20 de centimetri de asfalt au fost instalați doar 10 centimetri”, spune Necula. Și restul? ”Para-ndărăt”, spune el și râde. Necula nu neagă discuția despre șpagă, dar infirmă referirea la concurență: ”Nu am spus niciodată ceva despre concurenți, așa cum apare în revistă, asta e scos din context”.

Jurnaliștii Libertatea mai precizează că articolul din WirtschaftsWoche nu pomenește nicio cifră, include numai citate într-un sens și nicio poziție a vreunei autorități din România.

”Am solicitat, prin intermediul Ambasadei Germaniei, să mi se fixeze termene pentru interviuri la Procuratura Generală, precum și la fostul director al DNA-ului, d-na Kovesi. Din păcate, n-am primit ok-ul pentru nici una dintre solicitări”, a explicat autorul de la WirtschaftsWoche.