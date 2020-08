Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că parlamentarii PNL nu vor gira moțiunea de cenzură depusă de PSD și nu vor intra în sală pentru a vota pentru că sunt de părere că aceasta nu este una constituțională.

Iată mai jos, principalele declarații ale premierului:

Despre moțiunea de cenzură: Din ce am simțit, cei de la PSD vor să treacă această moțiune, dar nu ar fi vrut, nu ar fi trebuit să ne apărăm cu atâta energie. PSD și-a dovedit încă o dată ”originalitatea”. În 30 de ani, pentru prima dată au pus o moțiune de cenzură în vacanța parlamentară. Din punctul nostru de vedere, această moțiune este în afara cadrului constituțional. Parlamentarii PNL nu vor gira această moțiune de cenzură care este în afara cadrului constituțional și pentru care PSD nici nu a catadicsit să amâne dezbaterea până se pronunță Curtea Constituțională.

Este o poțiune de cianură, cum am intitulat-o, pe care o administrează PSD unei Românii care are nevoie de stabilitate. PSD demonstrează o dată în plus că nu înțelege care sunt nevoile reale ale României și încearcă să arunce țara în haos.

Despre respingerea în Parlament a OUG privind alocațiile: Și aici este o lipsă totală de rezonabilitate. Noi am hotărât că vrem să aplicăm legea, numai că o aplicăm într-o creștere graduală, în cinci etape. Au impus respingerea acestei ordonanțe. Sigur că o atacăm la CCR, noi trebuie să veghem la echilibru în materie de resurse bugetare, să nu ducem deficitul într-o zonă care să ne creeze dezavantaje economice pe termen mediu și lung. Cu toate astea noi creștem alocațiile și pensiile. În Germania au crescut pensiile, dar au crescut cu 3,..%. Noi am crescut punctul de pensie cu 14%.

Întrebat dacă este adevărat că UDMR nu va vota moțiunea de cenzură: Această informație nu o poate da decât UDMR. Am avut discuții și vom avea discuții și în cursul zilei de mâine.

Noi am format o echipă de negociere și am abordat individual parlamentarii din zona PSD-ului mare și a PSD-ului mic și a câtorva mici grupări politice, trasmițându-le un mesaj foarte simplu: trebuie să țină cont de interesul României, nu pot să se asocieze unui demers care riscă să arunce România într-o stare de haos, de dezechilibru, care este profund nocivă. Avem lucruri extrem de importante de făcut: pregătirea deschiderii școlii, organizarea alegerilor locale, negocierea acordului de parteneriat cu UE privitoare la bugetul Uniunii Europene pe 2021-2027, trebuie adoptat Planul național de reziliență și recuperare. Și mai avem și această bătălie extrem de grea contra epidemiei care nu respectă nicio regulă. Toate lucrurile astea au nevoie de un guvern care să aibă responsabilitate.

Dacă sunt bani pentru mărirea pensiilor și alocațiilor, cum spune PSD: Dacă noi am fi avut bani și dacă am fi avut garanția că există resurse financiare să creștem pensiile cu 40%, credeți că n-am fi făcut-o? În momentul în care crești pensia, trebuie să te angajezi că o plătești pe termen lung. Legea pensiilor prevede o recalculare a pensiilor anul viitor, care presupune o nouă creștere de pensii. Sunt anumite limite. Se poate crea un deficit care nu poate fi susținut și se va întoarce împotriva noastră. La un moment dat, vom fi retrogradați de agențiile de rating. Retrogradarea înseamnă că vom găsi bani din ce în ce mai greu și din ce în ce mai scumpi, la dobânzi din ce în ce mai mari. De asemeena, scade interesul pentru investiții în România. Am crescut pensiile cu maximul posibil, făcând evaluări extrem de serioase, uitându-ne pe prognoze. (...) PSD a guvernat pe creștere economică și nu a majorat pensiile.

Despre măsurile economice: A trebuit să adoptăm toate măsurile de sprijin pentru companii și angajați pentru a apăra locurile de muncă. La 15 august 2020 avem cu 7.400 de angajați cu contract de muncă mai mulți decât înainte de criză.

Șomaj nu este cum anunță, 1 milion de șomeri. Sunt 256.000 care sunt consideraete că sunt în șomaj, din care 76.000 sunt în plata indemnizației.

Sunt locuri de muncă. În domeniul construcțiilor, am alocat cei mai mulți bani pentru investiții din ultimii zece ani în perioadă de criză economică.

Suntem primul guvern care a instituit o măsură activă pentru angajarea românilor veniți din Diaspora. Noi plătim 50% din salariul mediu brut pentru trei luni, o să prelungim această măsură, pentru românii care și-au pierdut locul de muncă în Diaspora, s-au întors acasă și sunt în căutarea unui loc de muncă. Măsura funcționează și pentru tineri și pentru cei care sunt aproape de pensie.

Am reușit să reducem inflația. 2,8% parcă e față de 4,5% cât a fost în anii anteriori. Inflația e tot o formă de taxă care a fost susținută în mod deliberat de guvernele PSD.