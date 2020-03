Premierul Ludovic Orban a anunțat că va rămâne în izolare timp de 14 zile, deși în cazul său, rezultatul testului pentru coronavirus a fost negativ.

Izolat la Vila Lac I, șeful Guvernului a explicat că a ales să rămână în această clădire oficială pentru că de aici își poate exercita toate prerogativele de prim-ministru.

”Am fost contact al unei persoane care a fost diagnosticată pozitiv, senatorul Vregil Chițac. Chiar dacă rezultatul testului este negativ, am obligația de a sta în izolare pentru 14 zile de la momentul în care am luat contact cu persoana diagnosticată pozitiv.

Am ales să mă izolez într-o clădire oficială doar din cauza faptului că aceasta îmi permite să îmi exercit integral prerogativele de premier. Am am luat această decizie deși înseamnă să stau departe de familia mea. În această locație am toate cele necesare pentru a îmi exercita în deplină capacitate toate atributiile de premier”, a explicat premierul.

În acest context, Ludovic Orban a făcut un apel la cetățeni să ăși păstreze calmul și să respecte toate recomandările transmise de utorități pe căile oficiale.

”Fac un apel la calm, la responsabilitate, la un comportament civic, de respectare a măsurilor stabilite de autorități. Orice măsura care este luat nu are alt scop decât să vă ferească de riscul de contaminare cu acest virus sau să combată efectele negative care pot să apară în economie”, a mai spus Ludovic Orban.

Senatorul PNL de Constanța Vergil Chițac a fost contaminat după ce a participat la o Reiuniune NATO în capitala Belgiei, și și-a infectat, apoi, soția, fiul și asistentul personal, precum și mai mulți colegi. Trei dintre ei au fost confirmați sâmbătă, însă există și alte suspiciuni.

Din acest motiv premierul desemnat, Ludovic Orban, întreaga conducere a PNL și mai mulți miniștri au intrat în autoizolare, în condițiile în care au intrat în contact cu Chițac fără a ști că acesta este bolnav.

În plus, imediat după vestea că senatorul liberal este unul dintre românii contaminați cu coronavirus, au ieșit la iveală informații despre activitatea acestuia din ultimele zile.

Astfel, Chițac a participat pe data de 9 martie la un eveniment public organizat la Constanța de Uniuniunea Culturală a Tătarilor din România (UCTR) cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, potrivit unei postări publicate pe Facebook. La eveniment au participat aproape 400 de femei iar Virgil Chițac apare în fotografii alături de președintele UCTR, Fildis Reșit și de alți invitați. (Detalii AICI)

De asemenea, acesta a intrat în contact direct cu mai mulți membri din conducerea PNL, USR și PLUS Constanța, în cadrul unor întâlniri care vizau negocieri pentru candidatura sa la Primăria Constanța. Unul dintre contacți este și deputatul Stelian Ion, care a precizat pentru G4 Media că s-a întâlnit în repetat cu Vergil Chițac și că la un moment dat a dat mâna cu acesta. (Detalii AICI)